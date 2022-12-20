更多編輯台推薦新聞：
文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看
運動

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東無線網路i-Tribe 全縣部落建置助數位轉型

2022/12/20 11:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣20日電）推動原民部落數位轉型，台東愛部落i-Tribe無線網路熱點在全縣183個部落全數建置完成，縣長饒慶鈴表示，希望達到通訊、醫療照護、觀光宣傳、產業發展並縮短城鄉差距的功能。

台東縣政府今天舉行「2022幸福i部落，怎麼拿麼順」記者會，展現台東原住民部落戶外無線寬頻服務成果。

饒慶鈴說，今年9月底縣內183個部落的無線網路愛部落（i-Tribe）已全數建置完成，涵蓋率達100%，以科技帶動文化，推動原鄉地區WiFi應用服務延伸，提供全台最多共1111個愛部落WiFi熱點，能縮短城鄉差距。

饒慶鈴表示，台東縣原住民人口占全縣總人口3成以上，多數散居在偏鄉山地，網路建設艱難，遇天災或緊急事件與外界幾乎斷訊，為提供完善便民服務，向原住民族委員會、國家發展委員會爭取預算，自2015年起陸續建設WiFi寬頻服務環境，並在此基礎上，介接巡迴醫療、線上學習、觀光旅遊、農產品行銷等服務，不但解決居民緊急救護問題，保障居民生命安全，進而帶動部落經濟發展。

縣府原民處說明，WiFi愛部落（i-Tribe）使用簡單，不須認證，只要將手機WiFi的訊號打開點選即可上網，對於當地的生活便利性以及醫療保健品質，皆有大幅度改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

部落長輩可以透過i-Tribe無線訊號免費和外地親友即時通訊，一般商家也可透過i-Tribe在社群媒體分享農特產品、部落美食及旅遊行程，對於當地經濟及觀光帶來無限商機，改善偏鄉數位落差，縣府也在各部落積極舉辦座談會及人才培訓等活動，讓族人充分了解使用方法及應用。

此外，縣府也在台東縣原住民文化創意產業聚落（TTICC）設置成果展，展示歷年來愛部落i-Tribe的建置成果與各項推廣活動。此次展覽首次曝光「原住民族服飾Web AR換裝體驗」，透過科技呈現，希望民眾藉由展覽了解，利用科技及大數據技術拉近部落、城鎮和世界的距離，有效提升生活品質。（編輯：謝雅竹）1111220

#饒慶鈴
#台東縣政府
#原住民族委員會
饒慶鈴
寒流送暖夜訪遊民 台東縣府啟動低溫關懷機制 東縣府2023形象月曆 帶領慢遊台東四季人文
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族