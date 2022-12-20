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新北通過台北水源區3通 溫泉業等限制可望放寬

2022/12/20 21:04
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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市都委會通過「台北水源特定區計畫第3次通盤檢討」案，待送內政部都委會通過後放寬限制，鳥來區溫泉旅館業者可申請變更為溫泉產業專區，原住民也可新建或改建住宅。

新北市城鄉局科長許仁成表示，為保障水源安全，以及協助原住民合法安全興建自用住宅，輔導不適宜區位溫泉旅館業者，分別進行「烏來水源特定區計畫第3次通盤檢討」案及「台北水源特定區計畫第3次通盤檢討」 案。

他說，烏來水源特定區3通今年初獲內政部都委會審議通過，但僅限烏來部分區域限制可放寬，德拉楠等部落因位於台北水源特定區而無法適用。

許仁成表示，新北市都市計畫委員會16日審議通過台北水源特定區3通案，由於台北水源特定區涵蓋烏來、新店、坪林、石碇、雙溪等區，待獲內政部都委會審議通過後，也代表烏來全區適用相關限制放寬。

許仁成指出，原住民保留地內既有房屋，在確認基地條件安全後，可依「原住民保留地興建自住住宅審查要點」申請原有合法房屋增建、改建或拆除後新建；另申請人、配偶及未成年子女名下均無自用住宅者，得申請原住民保留地新建自用住宅。

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烏來地區目前列管在案的24家溫泉旅館業者，除了7家位河川區需拆遷外，其他17家業者得依「申請變更為溫泉產業專用區審查要點」，以個案變更申請方式，擬具開發計畫說明交通改善、污染處理方案、完成繳納代金後，變更為「溫泉產業專用區」。

許仁成說，考量茶產業生產需求，研擬保安保護區容許使用得設置農糧產品加工室供茶葉加工使用；考量水庫保護區既有住戶居住安全，酌予調整水庫保護區土地使用項目及使用強度；另為促使地區公共服務更多元更有效益，各細部計畫市場用地放寬多目標使用限制。（編輯：郭諭儒）1111220

#許仁成
#內政部都委會
#烏來
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