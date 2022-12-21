基隆客運R82路線多班停駛 市府租遊覽車應變

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由基隆客運營運的R66、R82、R86路線多數班次21日起停駛，基隆市政府緊急應變，R66、R86路線由公車處支援，R82路線則以承租遊覽車因應，為加強乘客辨識，支援行駛R82路線遊覽車車頭設有明顯路線標示等。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月21日

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）由基隆客運營運的R66、R82、R86路線多數班次今天起停駛，基隆市府緊急應變，R66、R86路線由公車處支援，R82路線則以承租遊覽車因應，民眾可免費搭乘遊覽車支援行駛班次。

基隆市政府交通處今天透過新聞稿指出，基隆客運因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，使得駕駛員嚴重不足，雖然基隆客運加薪新台幣數千元徵求駕駛員，仍無法補足缺額、維持所有班次正常營運。

基隆市長林右昌得知後，立即指示市府秘書長黃駿逸成立緊急應變小組，協調交通處與公車處應變，確保市民權益，交通處緊急採購以租車方式支援，自今天起30個工作日，租車支援R82（國家新城 -七堵車站）路線。

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交通處表示，為加強乘客辨識，支援行駛R82路線遊覽車車頭設有明顯路線標示、車內路線圖等，但因遊覽車並非市區客運，無上下車鈴或動態系統設施，對乘客略有不便，因此遊覽車支援行駛班次採免費搭乘。

交通處指出，林右昌已同意公車處增加25名駕駛員額，預計明年2月可陸續完成招募進用，未來R路線也可併同公車處其他路線檢討，以滿足民眾實際搭乘需求。（編輯：李錫璋）1111221