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北市議長選舉 議會設防疫措施供確診議員投票

2022/12/21 17:44
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（中央社記者劉建邦台北21日電）九合一選舉結束，台北市議員25日就職，當天投票選出正副議長，北市議會今天表示，經內政部函示，輕症或無症狀確診議員能至議會投票，已規劃防疫措施，不會影響就職及投票。

九合一選舉落幕，台北市議會共61席議員，國民黨取30席，若加上親藍議員，席次過半較具優勢，但是否有其他變數，也值得觀察。

國民黨推出正副議長人選為戴錫欽、葉林傳；民進黨是李建昌配劉耀仁角逐。

藍綠盼能搶攻台北市議會議長位置，為求謹慎，藍綠黨團已要求25日當天投票會甲級動員，必須全員出席，且若未投給黨籍所推出正副議長人選，將以黨紀處分。

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但國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台北市正副議長投票期間，若有議員確診如何因應？台北市議會指出，經在12月中旬發文詢問內政部，內政部詢問衛生福利部疾病管制署，同意確診議員25日仍可到議會宣誓及投票，已規劃防疫措施，近日開始著手演練。

北市議會表示，為讓輕症及無症狀的新任議員能宣誓及投下正副議長選票，已規劃防疫通道，像確診議員要搭專車至議會，再走專門通道至議場2樓旁的備詢室等候，備詢室內可同步宣誓就職，且會放置票匭，讓議員投票，25日上午將在議會2樓舉辦正副議長投票。（編輯：李亨山）1111221

#台北市議會
#內政部
#台北
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