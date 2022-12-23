童醫院護理師幫嬰兒套紅襪麋鹿角 萌樣爸媽稱讚

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耶誕節將至，台中童綜合醫院徵得嬰兒的父母同意，將嬰兒室中等待回家的寶寶打扮成可愛耶誕風拍照留念，更製作成卡片送給父母，日前順利分娩的王姓產婦也收到來自醫師的親筆卡片，很感謝醫護團隊的用心。（童綜合醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月23日

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）梧棲童綜合醫院指出，即起至25日為嬰兒室內寶寶套上紅襪、戴麋鹿角裝扮為耶誕風，30名嬰兒創造人生首次的耶誕回憶，護理師拍下萌樣造型，讓寶寶的爸媽們直呼最棒耶誕禮物。

耶誕節將至，梧棲童綜合醫院今天發布新聞稿指出，為幫新生兒留下耶誕節特別回憶，在寶寶的父母同意下，即日至25日在嬰兒室等候回家的寶寶，由嬰兒室護理人員協助裝扮，將每名寶寶打扮成耶誕風，並拍照製作成卡片送給新手爸媽。

其中，在17日以自然產方式生下2784公克漂亮小公主的32歲王姓產婦說，收到兒童醫學部醫師徐鳴遠親筆寫下的祝福卡片，她看到孩子的可愛裝扮與如同沙龍照般拍攝，很感謝醫護團隊的用心，這是最好的耶誕禮物。

梧棲童綜合醫院表示，30名嬰兒變身為耶誕小天使，有的套上紅襪套、戴上耶誕帽，還有的裝上了麋鹿角，萌樣造型讓人直呼可愛。

拍攝時，梧棲童綜合醫院指出，使用包裹造型拍攝，讓寶寶能夠有回歸母親子宮中的安全感，平穩且舒適地讓護理人員拍攝出最萌趣的照片。（編輯：戴光育）1111223