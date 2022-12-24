全國青年景觀競賽 新北十四張歷史公園展出

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2022全國青年景觀競賽24日在新北市頒獎，勤益科技大學景觀系團隊作品「如果我有一顆種子，__________」以以種子造型及木結構方式呈現景觀，拿下本屆冠軍。（新北市政府景觀處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月24日

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市府景觀處表示，全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽今天頒獎，發揮創意改造空間的10座景觀作品，搭配大面積花海，讓十四張歷史公園煥然一新。作品將展出至明年1月6日。

新北市府景觀處以新聞稿表示，全國青年景觀競賽今天在新店區十四張歷史公園頒獎，競賽注重環境永續課題，以綠美學打造更宜居的城市景觀。

景觀處說，推動農業健康市，今年以「疫情下的融合與生機」為題，讓參賽者思考，如何讓景觀適應氣候，落實聯合國永續發展目標（SDGs）。青年景觀師發揮創意與綠美學設計，美化都市空間，讓大家看得到也用得到。

競賽由國立勤益科技大學景觀系團隊奪冠，成員表示，費時思考並多次重來，決定以種子造型及木結構方式呈現景觀。施工時，受限天候因素，最終如期完工。

評審表示，作品以種子比喻COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後生活轉變新生機，利用種子型態搭配植栽，營造出空間感，美感切合主題且有環境教育功能。

景觀處說，沐川景觀公司的「城景根本」作品，將都市開發過程產生的廢棄混凝土塊，轉化成為新的空間材質，減少耗費資源，獲頒「環境減廢特別獎」；由新北市淡水商工園藝科、嘉義大學景觀學系、台北科技大學工業設計系學生組隊創作的「與野共生」，運用太陽能發電為夜間照明、導入自然植栽，獲頒「環境永續特別獎」。

市長侯友宜頒獎時表示，新北市的公園及社區綠地，歡迎青年學子發揮創意想像空間，導入城市美學設計，透過競賽在公園實現創意，並將作品留在現場，也讓市民可以分享身心靈健康。

景觀處表示，今天也頒獎社區綠美學競賽的30個得獎單位，讓社區美學和青年創意互相交流、激盪火花。未來將安排得獎青年團隊參與新北市景觀規劃。獲獎的10組青年景觀設計作品，即日起在十四張歷史公園展出至民國112年1月6日止。（編輯：方沛清）1111224

2022全國青年景觀競賽24日在新北市新店區十四張歷史公園頒獎，新北市立淡水商工園藝科、嘉義大學景觀學系與台北科技大學工業設計系合作作品「與野共生」榮獲「環境永續特別獎」肯定。（新北市政府景觀處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月24日

2022全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽24日在新北市新店區十四張歷史公園頒獎，同時展出10座景觀作品，包含中興大學附屬台中高級農業職業學校園藝科作品「欣然自得」。（新北市景觀處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月24日

2022全國青年景觀競賽24日在新北市頒獎，並在新店區十四張歷史公園展出10座景觀作品，包含莊敬高職農場經營科與予花日常花苑合作打造作品「停。泊」。（新北市景觀處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月24日