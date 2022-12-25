迎小三通復航專船 陳福海上任首日視察防疫整備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）迎接明年1月7日復航的小三通專船，金門縣長陳福海今天就職後立即到縣府大禮堂，關心並了解民眾登記事宜；同時走訪金門醫院與警光會館，瞭解醫療量能及民眾採檢就醫相關流程。

陳福海昨天宣布，今天上午9時宣誓就任後，10時起開放民眾到縣政府大禮堂接受小三通人道探親專船第1階段登記。

一整天下來，觀光處統計共有684名民眾登記，其中金門鄉親占480人、中國新移民166人、陸生31人；金門到廈門，搭乘時間1月7日約占12%、1月20日占10%；廈門到金門，2月6日搭乘占12%、2月5日占8%。

陳福海辦公室下午發布新聞稿表示，由於中國大陸近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，由清零走向共存，以各國經驗來看，確診者激增是必然現象，因此要特別注意金門醫療防護網，畢竟有醫療安全才有小三通復航。

陳福海說，小三通復航前，會再次全面盤整並強化醫療量能，不足的部分也會請疫情指揮中心給予支援，在兼顧防疫安全與通關便捷下，啟動復航專船。

行政院發布明年1月7日至2月6日，每天1班次、為期1個月的小三通復航專案，搭乘旅客以金馬地區民眾、陸配為限，同時必須由地方政府造冊管控。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳福海辦公室表示，陳福海了解專案發布後有許多金門鄉親除了關心復航機制、訂位方式，也希望縣府能完善醫療防檢機制保障鄉親健康，因此正式上班前先走訪衛生福利部金門醫院，以及因應全國防疫機制調整後金門僅留下1處的防疫旅館－警光會館。

新聞稿指出，因應疫情，金門醫院會適時調整收治量能，可由32床擴充至最大收治量能為52床（含負壓隔離病房4床），收治住院對象主要為中重症確診患者及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要的確診者；加強版防疫旅館專區，可提供高風險或無住院需要，但不符合居家照護條件的確診者照顧需求，最大收案容納人數約可達50到60人。（編輯：陳仁華）1111225