台中沙鹿沙田停車場啟用 2023年2月底前免費停車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中沙鹿車站、光田綜合醫院以及公有零售市場，長久以來停車位不足，台中市政府闢建沙田停車場今天啟用，提供186席汽車車位、92席機車車位，即日起至明年2月28日提供免費停車。

台中市政府今天舉辦沙田停車場啟用典禮，副市長黃國榮主持，台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、王立任、前立委顏寬恒、交通局長葉昭甫等人出席。沙田停車場為地下1層、地上7層的停車場，共提供186席汽車車位、92席機車車位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃國榮指出，沙田停車場出入口位於沙田路光田綜合醫院正對面，附近有醫院、市場、車站及電信局，停車需求大，以往停車位不足造成民眾不便，啟用後可解決沙鹿市區停車問題。

交通局指出，即日起至明年2月28日止為試營運，免費停車，明年3月1日起由委外廠商經營管理，並納入停車收費管理，每30分鐘收費新台幣15元計時費用，停車場24小時均有駐點人員提供服務，提供車牌辨識、多卡通及行動支付等多元停車服務。（編輯：卞金峰）1111226