基隆議長童子瑋提合併北海岸 共組大基隆市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆市議會議長童子瑋27日表示，新北市瑞芳區、萬里區、金山區、貢寮區、雙溪區、平溪區在日治時期都是「基隆郡」範圍，共享大北海岸文化生活圈，他傾向基於共同生活圈概念，北海岸各區與基隆市合併共組「大基隆市」較為合理。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市長謝國樑今天提出基隆市升格為直轄市議題，基隆市議長童子瑋說，他傾向新北市北海岸各區與基隆市合併共組「大基隆市」，並倡議召開「基隆市願景公民會議」，廣納民意。

童子瑋下午透過新聞稿表示，新北市瑞芳區、萬里區、金山區、貢寮區、雙溪區、平溪區在日治時期都是「基隆郡」範圍，共享大北海岸文化生活圈。他傾向基於共同生活圈概念，北海岸各區與基隆市合併共組「大基隆市」較為合理，在民政、醫療與觀光規劃等不但更有效率，也保留在地的文化認同。

此外，童子瑋說，他主張中央地方二級制，不需要存在直轄市與縣市的差別，回歸效率與平等治理，各地依文化與生活圈劃分行政區範圍，也不會再有各縣市爭著「升格」局面。

他說，應由中央政府召開全體縣市共同參與的「國土行政區重劃會議」全面討論，而非過去討論縣市整併、升格議題時，各縣市名鳴各放，最後無疾而終。（編輯：李錫璋）1111227