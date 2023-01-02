謝國樑將邀楊安澤訪基隆 分享對美國社會看法

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆市長謝國樑近日在台灣與曾爭取代表美國民主黨參選紐約市長與美國總統的台裔美籍企業家楊安澤會面，除討論美國政局變化外，並邀楊安澤有機會來基隆，分享對美國社會看法。

謝國樑下午在粉絲專頁曬出和台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang）合照，並表示這幾天，很開心可以跟曾經參與美國民主黨總統初選候選人楊安澤先生，一起討論美國政局的變化，讚許對方雖是道地台灣子弟，卻參與了美國總統初選，希望能邀請對方到基隆演講。

謝國樑指出，他跟楊安澤剛好同年，都是1975年出生的溫馨爸爸，因此送了一本與詹斯敦聯合著作的「千分之三的意義」給楊安澤閱讀，分享帶女兒小愛的經驗。對方便提到，因為孩子的關係，燃起更多服務美國社會的動力，讓謝國樑很有感觸。

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謝國樑說，將邀請楊安澤有機會來基隆對年輕人演講，分享對美國社會的看法，及亞洲子弟如何與美國一流的政治人物競爭，市民應該會很有興趣。

楊安澤曾任律師、科技業高階主管，雙親1960年代從台灣移民到美國，曾競選2020年美國總統，是首位參選的台裔美國人，後因初選結果不理想宣布退出，於2021年1月13日宣布以民主黨員身分參選紐約市長，同年10月脫離民主黨，之後宣布成立「前進黨」（Forward Party），希望打破兩黨獨大制度。（編輯：方沛清 ）1120102