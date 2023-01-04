喜歡吃水果偕妻返鄉種釋迦 辛苦8年奪評鑑冠軍

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農委會台東區農業改良場4日公布2023年鳳梨釋迦優質果園評鑑得獎名單，果農葉心言奪冠，他表示，辛苦了8年拿下冠軍，將持續種出高品質釋迦讓大家享用。中央社記者盧太城台東攝 112年1月4日

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）喜歡吃水果、陪著妻子返鄉種釋迦，果農葉心言獲得今年台東鳳梨釋迦評鑑冠軍，他希望繼續種出高品質的釋迦讓大家享用。

農委會台東區農業改良場今天下午公布2023年鳳梨釋迦優質果園評鑑得獎名單。冠軍葉心言，亞軍宋和穆、林沛縈，季軍鍾昌隆、張勝堯及鄭承有，優等陳富銘、林詔紅、洪偉鐘、張水英。

台東區農改場長陳信言表示，這次有35名農友參加，經果園評鑑及果品評鑑2階段，每年的評鑑都可發現農友栽培技術一直進步，健康管理概念也都持續更新，這次更有27名農友具有產銷履歷，顯示農友越來越重視生產過程中的風險管理與品質監控，因此生產出來的果品都符合食品安全衛生規範，品質絕對安心有保障。

葉心言接受媒體聯訪表示，他是嘉義人、妻子台東人，過去他擔任業務員，因喜歡吃水果，經常吃釋迦，於是興起偕妻子回台東種釋迦念頭。他經常跑到別人的果園參觀，學習經驗，辛苦了8年拿到冠軍，他會持續種出高品質釋迦讓大家享用。

台東區農改場表示，這次得獎農友將於1月7日在台北遠東SOGO百貨天母店舉辦「釋釋如意-鳳梨釋迦年貨大街開賣記者會」，展售新鮮優質的鳳梨釋迦，歡迎踴躍前往選購，將好吃又營養的釋迦果實帶回家。（編輯：郭諭儒）1120104

2023鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽4日在台東揭曉獲獎名單，得獎果農一同合影，會中並宣布7日將在台北舉辦「釋釋如意–鳳梨釋迦年貨大街開賣記者會」，展售新鮮優質鳳梨釋迦。中央社記者盧太城台東攝 112年1月4日

農委會台東區農業改良場4日下午公布2023年鳳梨釋迦優質果園評鑑得獎名單並頒獎，果農宋和穆（左）、林沛縈（右）榮獲亞軍佳績。中央社記者盧太城台東攝 112年1月4日