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壽山動物園致敬獸醫辛勞 春節門票11日開放預購

2023/1/6 15:14
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（中央社記者洪學廣高雄6日電）適逢獸醫節，壽山動物園今天向園內3名獸醫師致敬，感謝他們每天緊盯動物身體，改善非洲獅眼疾、治癒羊駝腳傷等。觀光局也宣布春節門票將於11日上午10時開放預購。

今天是獸醫師節，壽山動物園共有3名獸醫師，負責園區內所有動物醫療，每天緊盯園區動物身體狀況，在去年改善非洲獅「二哥」眼疾，成功治癒羊駝「歐露露」腳傷、紅毛猩猩「阿宏」隱疾，也讓領角鴞再次展翅高飛。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿指出，壽山動物園農曆春節門票預購將於1月11日上午10時開放購票，民眾可分別於官網線上預約訂票系統、7-11 ibon及KKday等3種管道預購。園方同時公開動物明星的生活起居，像是黑熊「波比」會在上午9時開園時享用早餐，下午時段有機會捕捉獅子和老虎慵懶睡姿，希望大小朋友在不同時段到訪園區，藉此分散人流，提升遊園品質。

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觀光局指出，適逢獸醫師節，園方感謝過去1年來園區3名獸醫在動物醫療努力，紅毛猩猩「阿宏」先前因便秘問題有直腸脫垂，所幸經獸醫開立內科藥物治療，已恢復正常生活；還有與屏科大獸醫院合作醫療非洲獅「二哥」眼疾、與中興梅西醫院偕同成功治癒羊駝「歐露露」腳傷、以及讓領角鴞再次展翅高飛等。

此外，農曆春節動物園周邊也將實施交通管制，因壽山動物園停車空間有限，建議在高雄車站搭乘56號公車或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園，搭乘輕軌到文武聖殿站也可轉乘56號公車，除了可節省等候停車空位的時間，也讓旅程更加輕鬆便捷。（編輯：謝雅竹）1120106

#壽山動物園
#高雄市政府觀光局
#中興梅西醫院
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