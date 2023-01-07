台中春節前加開快打站 市府籲長者踴躍施打

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國內COVID-19疫情升溫，台中市政府將在農曆春節前，開設2梯次疫苗快打站，供65歲以上長者及55歲以上原住民朋友施打莫德納次世代疫苗，台中市長盧秀燕（前右2）7日公開呼籲民眾踴躍施打。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 112年1月7日

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（中央社記者蘇木春台中7日電）因應國內COVID-19疫情升溫，台中市政府將在農曆春節前，開設2梯次疫苗快打站，供65歲以上長者及55歲以上原住民施打莫德納次世代疫苗，並呼籲民眾踴躍施打，提升個人保護力。

台中市政府衛生局今天透過新聞稿指出，依中央流行疫情指揮中心統計資料，近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，且春節長假將近，提醒民眾不論是否曾確診過，都建議施打次世代疫苗。

台中市長盧秀燕出席台中捷運公司活動接受媒體聯訪表示，農曆春節前，市府將於各區開設共47站長者快打站，提供莫德納次世代雙價BA.4/5疫苗，分齡、分流施打，1月12日及13日服務75歲以上長者；1月16日及17日服務65至74歲長者和55歲以上原住民，守護長者健康。

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盧秀燕表示，此次符合接種資格長者約37萬人，市府結合醫護量能全力動員，區公所發放疫苗接種通知單，提醒長者可依時段及地點接種，設籍台中市符合接種資格長者，如未收到通知單，也可於接種時間內持健保卡、身分證及黃卡直接到快打站施打。

盧秀燕指出，各區快打站以里活動中心為主，預計開設47站，呼籲長輩只要完成接種2劑基礎劑，並和前1劑間隔滿84天，皆可依通知單上時段及地點前往接種。長者如黃卡遺失，儘速至轄區衛生所完成補卡作業後，即可前往施打。（編輯：郭諭儒）1120107