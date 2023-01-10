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苗栗縣務會議邀鄉鎮市長列席 交流地方建設發展

2023/1/10 14:57（1/10 15:51 更新）
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苗栗縣長鍾東錦於競選期間，提出當選後將邀請鄉鎮市首長列席縣務會議，促進縣府與地方雙向溝通，10日首次安排苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉6名鄉鎮市長與會。中央社記者管瑞平攝 112年1月10日
苗栗縣長鍾東錦於競選期間，提出當選後將邀請鄉鎮市首長列席縣務會議，促進縣府與地方雙向溝通，10日首次安排苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉6名鄉鎮市長與會。中央社記者管瑞平攝 112年1月10日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣長鍾東錦今天首次邀請鄉鎮市長參加縣務會議，三義鄉與銅鑼鄉長分別就都市計畫、公車停駛等議題，呼籲縣府主管單位重視；鍾東錦樂見雙方當面溝通，交流地方建設發展。

鍾東錦競選苗栗縣長期間，提出當選後將邀請鄉鎮市首長列席縣務會議，促進縣府與地方雙向溝通，今天首次安排由苗栗市長邱鎮軍、公館鄉長何在鑫、頭屋鄉長徐鑫榮、銅鑼鄉長謝昌年、三義鄉長呂明忠、西湖鄉長高阿賜6名鄉鎮市長共同與會。

鄉鎮市長首次參加縣務會議，把握機會表達意見，其中呂明忠表示，昨晚看到會議資料心情有些沉重，因為眾多討論提案中，只有1項與三義鄉有關，要求縣長與局處首長「多關心一下」三義。

銅鑼鄉長謝昌年則表示，近期發現客運業者因為營運考量，公車路線說停就停，嚴重影響鄉親通行便利性，希望縣長與主管局處出面整合，與客運業者協商，部分路段除了公司營利之外，更注重公眾利益。

苗栗市長邱鎮軍指出，鄉鎮市長參加縣務會議的模式，應有助於雙方良性互動，期待讓市政推動更有效率。

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針對鄉鎮市長提出建議，縣府相關局處首長會中給予答覆，過程中偶有言詞爭論。鍾東錦表示，鄉鎮市長親自出席，可以當面表達看法、意見，大家互相交流，比較不會淪為照本宣科，對縣政、鄉鎮市政都能推動得更順暢，「迸出火花也很棒」。

對於縣府人事，鍾東錦接受媒體聯訪時表示，縣府人事近期內不會出現大幅調整，選舉已經結束，他不會對誰有成見，希望局處首長和鄉鎮市長都可以是好夥伴，他希望每個人做好各自本分，但也不排除提早做出異動。（編輯：方沛清）1120110

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