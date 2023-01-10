雲林縣府推在地好菜 年貨網購直送到家

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（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）農曆年節將屆，雲林縣政府今天集結13家農漁畜產店家力推在地好菜，雲林縣長張麗善表示，產品會放在農業處官網及雲林良品電商平台，消費者網路購買，在家輕鬆料理。

雲林縣府農業處今天在縣府親民大廳舉辦「澎湃一雙手兔全桌菜，讓你輕鬆優雅款好年菜」年節畜禽產品推廣活動，張麗善、副縣長謝淑亞、農業處長魏勝德等人力推雲林在地好菜，強調只要簡單覆熱擺盤，人人都能像總舖師，快速辦一桌菜。

張麗善致詞表示，雲林縣農漁畜產品豐富，雞、鴨、鵝、魚和豬一應俱全，飼養156萬頭豬、1100萬隻雞、水禽約284萬隻，產量居全國大宗，產值高達新台幣382億元，縣內業者多搭配屠宰加工廠「一條龍」製作多元化產品。期盼消費者多利用網購，宅配到府品嚐產地新鮮直送的料理食材。

鵝肉業者蔡淑芬表示，近年來民眾飲食習慣改變，年貨系列商品改為小包裝，今年參加縣府推廣活動，2小時已接到50份訂單。

魏勝德表示，縣府農業處網站、雲林良品電商平台同步上傳13家農漁畜產品廠商名單及選購網址，也整合各家推薦菜色，依人數上架套餐桌菜，消費者訂好菜，就能坐等宅配送到家，輕鬆上一桌澎湃料理。（編輯：郭諭儒）1120110