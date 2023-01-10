蔡培慧牽線合作金庫 助南投220名弱勢長輩度寒冬

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）合作金庫舉辦寒冬送暖公益活動，透過前行政院中服中心執行長蔡培慧、南投縣生活重建協會理事長邱慶禧居中媒合，今天送來價值50多萬元物資與紅包幫助220名南投縣弱勢長輩。

合作金庫商業銀行善盡企業社會責任、落實關懷偏鄉理念，農曆春節將近，合庫董事長雷仲達今天帶領員工陸續前往南投縣鹿谷鄉、南投市、仁愛鄉舉辦寒冬送暖公益活動，為今年寒冬送暖揭開序幕，由雷仲達代表合庫捐款、送弱勢關懷物資，價值共新台幣50多萬元。

雷仲達透過新聞稿表示，南投縣生活重建協會照護貧困長輩約20年，「從為獨居老人送愛心便當、為貧困往生者送行，到開辦長期居家照護服務、日間托老照顧、社區福利服務、兒童課業輔導等」，推動各項在地弱勢居民照顧服務，這次攜手協會給予弱勢長輩最實質幫助。

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民進黨南投立委補選參選人、前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今天陪同協助合庫送暖活動。蔡培慧說，她任職行政院中服中心期間正值國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，她協助南投縣中小企業紓困，也照顧弱勢家戶及獨居長輩，包含爭取長照交通專車、偏鄉社工師加給、充實服務據點人力與經費。

蔡培慧說，她的母親是鹿谷鄉瑞田村人，外婆來自鹿谷鄉彰雅村，回憶童年常在茶園度過，也跟著撿拾茶枝打工貼補零用，因此她對鹿谷鄉有滿滿情感；另外，合庫銀行贊助國內優秀球員、支持基層運動團隊，對偏鄉關懷更不遺餘力，可說是企業表率。（編輯：張雅淨）1120110