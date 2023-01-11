彰化大村2千元振興禮金 鄉長：春節前確定不發

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰化大村鄉已連2年在農曆春節前夕發放每人2000元振興禮金；大村鄉長賴志銘今天表示，去年公所沒有編列預算發放振興禮金，農曆年前不會發放，年後再視財政狀況決定。

正新輪胎設在大村鄉，創辦人羅結的妻子、羅結先後去世後，鄉公所陸續可收入新台幣26億元遺產稅，前鄉長游盛任內連2年在農曆春節前夕，發給每名鄉民振興禮金2000元。大村鄉公所今天舉辦說明會，鄉長賴志銘除說明未來施政方針外，也公開宣布今年不會在農曆春節前發放振興禮金。

賴志銘接受媒體聯訪時說，目前大村鄉公所公庫還有13億多元，不過其中有10億2300萬多元為保留預算，需用來支付已發包工程、財務及勞務採購等，真正的累積盈餘為3億多元。

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賴志銘指出，由於公所去年未編列今年發放振興禮金的預算，農曆年前無法發放，要等到相關遺產稅入庫後，公所會再視財政狀況，決定是否在5月鄉代會開會時提出追加預算案發放禮金。

賴志銘說，遺產稅自民國100年入庫，105年至110年用來興建納骨塔、購買土地開闢道路、開辦鄉民意外險、加碼育兒津貼、發放振興經濟關懷禮金等社會福利，未來在財務狀況許可下，公所將以鄉民福利作為優先考量。（編輯：謝雅竹）1120111