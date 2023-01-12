高雄鳳山車站工程進度達53.61% 林欽榮率隊稽查工安

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄鳳山車站暨開發大樓新建工程進度達53.61%，高雄市副市長林欽榮今天率隊前往稽查，並要求高雄市各工地對工安加強自律，尤其年前趕工時更應注意勞工職安，降低營造業職災。

林欽榮今天率市府團隊及土木技師、建築師公會代表前往鳳山車站暨開發大樓新建工程，進行工地工安聯合稽查。工務局表示，隨年節接近，高雄市各建築工地持續趕工，將提醒工地除趕工外，仍應注意勞工職業安全。

林欽榮表示，鳳山車站暨開發大樓新建工程是高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫的最後一哩路，目前實際施工進度達53.61%，預計民國113年初完工；內部空間規劃為百貨商場、影城、運動中心、文創小舖、青創空間等。

林欽榮說，新車站工程完工後，不但能重塑車站門戶，亦將結合市府發展鳳山中城計畫，為鳳山注入更多活水。也因其重要性，更應加強工地職業安全設施，市府會與中央機關及業者協力，以守護勞工安全為第一要務。

工務局建管處今天發布新聞稿表示，市府去年4月6日發布實施「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，特別針對工地易發生的墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電等危害項目加強管理。

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工務局指出，除提醒注意工安，市府每週2天會與相關局處進行建築工地聯合稽查，每週3天偕同專業公會稽查，嚴格督促建築業者設置安全設施，若違規者將立即通知改善，必要時勒令停工並開罰，對營造業者也會追究相關責任。

勞工局也表示，將持續針對高風險工地列管加強稽查，以去年為例，共檢查3458工地次，較110年增加15%，營造業重大職災人數則較110年減少21%，顯見已有初步成效。（編輯：張芷瑄）1120112