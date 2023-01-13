2023新北燈會主燈太空兔 26日熊猴森樂園登場

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新北市政府民政局13日舉辦2023新北燈會記者會，小朋友現場展示「好運兔」小提燈，小兔跳躍及幸運草圖案，長耳朵加上圓滿身形，可愛又療癒。中央社記者黃旭昇新北攝 112年1月13日

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）2023新北燈會主燈為「太空兔」，元宵小提燈為「好運兔」，將於26日至2月12日於熊猴森樂園舉辦，規劃8大主題燈區及金鐘視帝陳亞蘭等5大展演活動，並邀日本9縣市參展燈會。

新北市府民政局下午舉行記者會，公布今年元宵「好運兔」小提燈共2款造型，兔子拿著金鏟子，並繪有小兔跳躍及幸運草圖案，長耳朵加上圓滿身形，可愛療癒。提燈以手機、手電筒等燈具為光源，兼顧環保及傳統。設計特別版的「開運兔寶寶」還手持金鏟子，祝福民眾好運、財氣滿滿。

民政局說，新北好運兔小提燈還可當兔帽，抽拉前腳，兔子的耳朵就會前後搖擺動起來，另可玩拔蘿蔔遊戲，象徵「拔得頭籌、兔年好彩頭」。提燈將在29日春節初八新北燈會現場首發與組裝教學。

民政局說，今年新北燈會「兔來運轉熊猴森」以遊樂園為主題，將於26日晚間7時開幕點燈，邀藝人陳亞蘭等人演出。主燈「太空兔」搭乘8公尺高的飛碟，可隨音樂及燈光流轉，還有各種造型萌兔穿梭會場。

民政局表示，8大主題燈區，包括主燈區整點秀、融入光環境的「迎賓燈區」、以新北意象打造的「育樂後花園」、濃濃年味的「開運萬事屋」、互動的「搗蛋樂園」，以及國際燈區、花車燈區、及彩繪燈廊。

其中，國際燈區邀日本東京都作品「古今相映」參展，以神社鳥居發想，柱體懸掛藍白燈籠。日本建築師隈研吾也將以北海道大雪山為主題融入作品；此外，還有大阪河內長野市、青森縣、千葉縣、香川縣琴平町、山口縣、宮城縣、秋田縣大仙市等9個縣市，及來自JR東日本飯店的睡魔花燈，充滿濃濃東洋風情。（編輯：張銘坤）1120113

2023新北燈會26日起將熱鬧登場，新北市府13日舉行活動記者會，市長侯友宜（中）、藝人陳亞蘭（左2起）、先嗇宮董事長李乾龍（右2）等人出席，歡迎民眾共襄盛舉。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年1月13日

新北市政府民政局13日舉辦2023新北燈會記者會，公布元宵「好運兔」小提燈的樣式與功用（圖），提燈以手機、手電筒等燈具為光源，兼顧環保及傳統。中央社記者黃旭昇新北攝 112年1月13日