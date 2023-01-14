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大掃除迎新春 台南市環境清潔週誓師

2023/1/14 11:20
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（中央社記者張榮祥台南14日電）年節將近，台南市環境清潔週今天誓師，估家戶大掃除在除夕前一週達到最高峰；台南市長黃偉哲呼籲做好資源回收，清除積水容器，歡喜迎新春。

台南市環境清潔週今天在安平天后宮誓師，黃偉哲帶領安平區13個里及社區環保志工巡檢街道，分頭打掃環境，除舊布新。

黃偉哲表示，雖然是冬天但仍有蚊子，市民一定要做好巡、倒、清、刷，即使台南連續3年未出現本土性登革熱病例，但還是得利用年前大清掃，檢視住家環境，健康過新年。

台南市政府發布新聞稿指出，配合農曆春節前大掃除，市府環保局規劃1月14日至20日為「環境清潔週」，搬運廢棄傢俱及清溝作業等。

環保局清潔隊1月20日（小年夜）將加班收運垃圾，1月21日（除夕）清運至傍晚6時止，1月22日至24日（大年初一至初三）全市停收垃圾，1月25日（大年初四）恢復正常。

環保局表示，今年1月以來，垃圾車及資源回收車常提前滿載須折返卸載，市民可利用「台南環保通」APP查詢垃圾車即時動態。（編輯：郭諭儒）1120114

#黃偉哲
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#環保局清潔隊
黃偉哲
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