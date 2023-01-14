中油七接說明會 大林蒲里長與民團起口角

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台灣中油14日在高雄市小港區大林蒲鳳林國中舉行俗稱「七接」的洲際液化天然氣接收站環境影響說明會，會前大批民眾在場外抗議，並掛上「拒絕七接、七接滾蛋」等布條表達訴求。中央社記者洪學廣攝 112年1月14日

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）台灣中油今天在高雄大林蒲舉辦七接說明會，市議員陳麗娜率眾先在外反對興建七接，會後又因沿海6里里長不滿遭指中油氣爆案後被市府「摸頭」衝出理論，所幸遭架開，場面火爆。

台灣中油今天在高雄小港區大林蒲鳳林國中舉行俗稱「七接」的洲際液化天然氣接收站環境影響說明會，不過說明會還未開始，市議員陳麗娜和大林蒲居民、民間團體等即在門口發言反對興建七接，並掛上「拒絕七接、七接滾蛋」、「炸彈公司危害地方滾出去」等布條。

說明會後，沿海6里里長又因不滿大林蒲遷村促進會理事長黃琨育指控這些里長在中油氣爆案遭市府「摸頭」，引發衝突。

陳麗娜發言表示，台電先前評估過，高雄的天然氣使用已經夠用，為何還要再蓋七接。難道現在不僅要「南電北送」，連天然瓦斯都要「南氣北送」？且大林蒲周遭工廠近期不斷新增建設，所有污染集中在大林蒲地區，這對於即將遷村的地方顯然不合理。居民天天活在水深火熱，也對頻出意外的中油完全沒信心，所以要拒絕七接興建。

黃琨育則質疑，中油最大問題就是人員怠惰，官僚氣息濃厚，不裝設如光纖等先進科技就只歲修。甚至有里民爆料，中油趁著半夜偷偷從側門載七接興建材料進入園區。且政府為了七接砸下新台幣900億元，遠超大林蒲遷村經費，如今都還沒遷村就要興建七接，豈不是「陷沿海6里於絕境」。

此外，沿海6里里長在說明會中因不滿黃琨育和民團人士指控，在中油氣爆案後被高市府派員「摸頭」，會後仍不甘受辱，情緒激動從場內追罵至場外，所幸在場員警將雙方及時架開並築成人牆，雙方才未爆發肢體衝突。（編輯：黃世雅）1120114