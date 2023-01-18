高市學生安心餐食數位票卡 補助額度提高至65元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市自民國108年起推動「安心餐食」數位票卡，每年有超過4000名學子受惠，高雄市教育局18日宣布，2月中旬開學後，票卡額度將自新台幣50元提高至65元。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄市教育局今天宣布，2月中旬開學後，高雄市「安心餐食」數位票卡額度將自50元提高至65元，讓經濟弱勢學生在寒暑假、假日也能正常用餐，預估有逾4000名學子受惠。

2月13日是111學年度第2學期開學日，高雄市教育局今天新聞稿表示，111學年度第2學期開學後額度將自新台幣50元提高至65元，讓經濟弱勢學生在寒暑假、假日也能正常用餐。

教育局指出，高雄市自民國108年起推動「安心餐食」數位票卡，每年有超過4000名學子受惠，紙本餐食兌換券數位化，更方便學生持卡兌餐。

此外，111學年度第2學期開學後，除原有的7-11、OK、全家便利商店、萊爾富四大超商外，再加入𡘙師傅、正忠排骨飯2家合作廠商。廠商也加碼提供優惠，持教育局補助65元，可兌換70元餐食，增加學生餐食選擇性。

教育局表示，高雄市安心餐食數位票卡透過票卡串接與媒合超商多媒體事務服務機台，可於全台共1萬2500間店舖據點提供兌餐服務，外出不在高雄的弱勢學生也能方便兌餐。

教育局長謝文斌說，為讓學生能有更多元兌餐選擇，將持續爭取更多合作廠商加入，以落實照顧經濟弱勢學生寒暑假、假日期間至少飽食一餐的教育政策目標。（編輯：孫承武）1120118