北投福國路高架道路通車 紓解士北交通再進一步

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）配合北投士林科技園區的福國路高架今天通車，銜接洲美快速道路，有效降低園區居民及就學人口的車流，且往返社子島可騎機車，通勤時間縮短約10分鐘。

為健全洲美快速道路交通路網，北市府建構「北投士林科技園區」內東西向主要幹道，銜接洲美快速道路福國交流道至文林路與文昌路口，可提供士林地區更便捷進出洲美的快速道路。

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北市府工務局新建工程處表示，福國路延伸段工程耗資新台幣8億多元、興建4年，於今天通車，讓士林、北投與市區間有一條新的交通廊道，紓解交通負荷；也提供北士科、社子與關渡平原等開發計畫的聯外交通路網，加速地區發展。

此外，福國路高架道路往社子島及環河北路方向可騎機車，號誌路口也從12個降為3個。交通管制工程處指出，跟原本要繞行百齡橋、中正路、立賢路比起來，路程可縮短約10分鐘，且福國路高架到環河北路中間沒有其他匝道、也沒有車輛左轉問題，汽機車不會交織，因此開放機車通行好節省時間。（編輯：張銘坤）1120119