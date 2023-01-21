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春節連假澎湖現人潮車流 警方疏導交通過好年

2023/1/21 12:47（1/21 13:26 更新）
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春節連續假期，澎湖縣政府警察局出動警力維護人車安全，也在市場進行交通宣導，提醒民眾注意交通安全。（澎湖縣警察局提供）中央社 112年1月21日
春節連續假期，澎湖縣政府警察局出動警力維護人車安全，也在市場進行交通宣導，提醒民眾注意交通安全。（澎湖縣警察局提供）中央社 112年1月21日
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（中央社澎湖縣21日電）春節連續假期，大批旅外鄉親返澎湖過節，澎湖縣政府警察局出動警力維護人車安全，警察局長林逢泉今天也到市場宣導。警局贈送民眾交通宣導小紅包袋，提醒注意交通安全過好年。

澎湖縣警局馬公分局長何明祥表示，農曆春節馬公北辰市場現採購年貨人潮，除派員警執行交通管制、疏導人車外，還安排接駁區域紓解壅塞的人車；警方貼心在金幣巧克力的小紅包袋上，印有交通安全宣導標語，提醒鄉親注意交通安全及遵守交通規則，讓鄉親「甲甜甜、過好年」。

林逢泉親自到市場了解員警執勤的情形，慰勉執勤員警辛勞，並提前跟民眾與執勤員警拜年。

澎湖縣警局表示，農曆春節連假期間，民眾返鄉或出遊，人車活動遽增，縣內車站、機場、觀光景點與遊樂區等，都湧入大量人潮、車流，所轄各分局都將會持續加強交通安全維護和疏散人車，確保交通安全，讓民眾過好年。（編輯：陳政偉）1120121

農曆春節連假期間，許多民眾返鄉、出遊，人車活動遽增，澎湖縣政府警察局表示，所轄各分局都會持續加強交通安全維護和疏散人車，確保交通安全，讓民眾過好年。（澎湖縣警察局提供）中央社 112年1月21日
農曆春節連假期間，許多民眾返鄉、出遊，人車活動遽增，澎湖縣政府警察局表示，所轄各分局都會持續加強交通安全維護和疏散人車，確保交通安全，讓民眾過好年。（澎湖縣警察局提供）中央社 112年1月21日
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