更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周婕妤完封擊敗英國好手 女子9號球世錦賽奪冠
首頁 / 地方

新年祈福 竹市廟宇走春逛古蹟

2023/1/23 10:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市廟宇包括新竹都城隍廟、天公壇、竹蓮寺、長和宮、關帝廟及普天宮等，是當地居民走春拜拜、求財及求平安「必拜聖地」，春節期間更不乏民眾走春祈福逛古蹟。

根據新竹市政府民政處提供資料，新竹都城隍廟興建於1748年，特色為三川殿、三疊式屋頂，正殿有清朝光緒皇帝御賜「金門保障」匾額，指新竹城隍是國家門戶保障，民眾祈福後還可享受廟口美食。

民政處表示，竹蓮寺最早可追溯到康熙末年，當時有農民在樹下發現觀音神像，就在竹塹城南門外建小庵奉祀，之後於1781年建廟。當時南門外護城河畔有大片竹林，定名「竹蓮寺」。

民政處說，天公壇原名「金闕殿」，主祀玉皇大帝，高達25.16公尺石雕九龍柱是特色地標。竹蓮寺正殿3尊泥塑金身觀音有300多年歷史，也保存罕見的光緒帝御賜雙龍護邊裝飾「大海慈雲」金匾，頗具價值。

民政處表示，長和宮建於1742年，保留大量古文物和匾額，包含鑾椅、鳳冠霞被、3寸金蓮、繡花荷包及錦繡袍裙等，相當珍貴。

此外，民政處說，南門街關帝廟及普天宮各有特色，推薦民眾走訪。（編輯：李明宗）1120123

#新竹市政府民政處
#竹蓮寺正殿
#天公壇
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族