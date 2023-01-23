新年祈福 竹市廟宇走春逛古蹟

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市廟宇包括新竹都城隍廟、天公壇、竹蓮寺、長和宮、關帝廟及普天宮等，是當地居民走春拜拜、求財及求平安「必拜聖地」，春節期間更不乏民眾走春祈福逛古蹟。

根據新竹市政府民政處提供資料，新竹都城隍廟興建於1748年，特色為三川殿、三疊式屋頂，正殿有清朝光緒皇帝御賜「金門保障」匾額，指新竹城隍是國家門戶保障，民眾祈福後還可享受廟口美食。

民政處表示，竹蓮寺最早可追溯到康熙末年，當時有農民在樹下發現觀音神像，就在竹塹城南門外建小庵奉祀，之後於1781年建廟。當時南門外護城河畔有大片竹林，定名「竹蓮寺」。

民政處說，天公壇原名「金闕殿」，主祀玉皇大帝，高達25.16公尺石雕九龍柱是特色地標。竹蓮寺正殿3尊泥塑金身觀音有300多年歷史，也保存罕見的光緒帝御賜雙龍護邊裝飾「大海慈雲」金匾，頗具價值。

民政處表示，長和宮建於1742年，保留大量古文物和匾額，包含鑾椅、鳳冠霞被、3寸金蓮、繡花荷包及錦繡袍裙等，相當珍貴。

此外，民政處說，南門街關帝廟及普天宮各有特色，推薦民眾走訪。（編輯：李明宗）1120123