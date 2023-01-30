更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全文／內閣總辭贈茶葉盼閣員耐高溫泡好茶 蘇貞昌：我來擔待各位留下來
首頁 / 地方

睽違3年中市議會舉辦新春團拜 期望議事運作順利

2023/1/30 11:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中30日電）受疫情影響，睽違3年，台中市議會今天舉辦新春團拜，議長張清照新年期許，市府對議會清楚說明未來推動的政策，彼此溝通、交換意見，讓議事運作順利。

今天是新春開工的第一天，前幾年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而未辦的團拜，睽違3年，台中市議會再次舉辦新春團拜，張清照、副議長顏莉敏、多名市議員出席，台中市長盧秀燕也率領市府團隊主管與會參加，大家互道恭喜，祝賀新年快樂。

張清照致詞指出，今天是上班第一天，新的一年希望市府將未來準備要推動的政策，向議會黨團、議員說明清楚，大家盡量溝通並交換意見，讓議事運作順利、圓滿，他也祝福大家，「鴻兔大展、金兔滿堂」。

顏莉敏表示，睽違3年再次舉辦新春團拜，今天正好是大年初九是天公生，她也祈求天公伯保庇大家一年順利，新的一年希望府會和諧。

盧秀燕則帶領市府團隊出席拜年，她說，台中市政府團隊會努力建設讓台中更好，會加強溝通說明，農曆年前，市府已經分別拜訪各議員，說明今年度的預算、建設，未來請議會持續鞭策、指導。

隨後，張清照、顏莉敏現場發放小紅包，與會人員排隊領取，相互道聲恭喜，祝賀大家新年恭喜。（編輯：卞金峰）1120130

#張清照
#顏莉敏
#盧秀燕
張清照
台中市長就職彩蛋 送出1萬個「愛的零錢包」國民黨核定提名張清照、顏莉敏 參選中市正副議長
顏莉敏
台中沙鹿沙田停車場啟用 2023年2月底前免費停車中市推城食森林計畫 降低熱島效應落實永續低碳
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族