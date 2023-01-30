民進黨團籲發超徵稅紅包 桃市府：打造社福環境

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桃園市議會民進黨團要求市府發放超徵稅收紅包，桃園市政府新聞處長羅楚東（圖）30日表示，普發現金是很簡單的口號，但市長張善政選擇打造桃園整體社福與生活環境，善用每一筆錢，才是真正負責任的做法。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年1月30日

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市議會民進黨團要求市府發放超徵稅收紅包，桃園市新聞處長羅楚東今天表示，民進黨團的出發點只有政治考量，桃園市長張善政選擇打造整體社福與生活環境才是負責任的做法。

桃園市議會民進黨團上午召開記者會表示，市府除了在111年度預計可獲得超收稅款補助新台幣50億元，在110年度超收稅款補助餘額仍約有17億元，這些預算尚未編列到112年度預算書，彙整後約67億元，呼籲桃園市長張善政應規劃普發給227萬市民，每人約可獲得3000元的紅包。

對此，新聞處下午發布新聞稿，處長羅楚東表示，前桃園市長鄭文燦任內幾乎年年獲得中央超收稅款補助，去年更獲得近30億元，但民進黨團從未主張普發，也曾有議員主張，但都遭到否決，讓鄭文燦在預算分配上享有發揮空間。

羅楚東指出，在張善政上任後，民進黨團卻態度大轉彎要求普發紅包，出發點只有政治考量，並非真正為市民著想，普發現金是很簡單的口號，但張善政選擇打造桃園整體社福與生活環境，善用每一筆錢，才是真正負責任的做法。

羅楚東說，針對中央超徵稅收對桃園市的配額，市府團隊在財政考量下，挹注於市民最關心的交通、教育與社福等政策，包括1280月票、市區公車20公里免費、老人三節禮金提升、國中小營養午餐免費、幼兒園大班助學金與肺癌篩檢等，都已陸續施行或即將上路。

羅楚東指出，桃園市從104年到111年11月底近8年中，總共上繳中央1兆5618億元稅款，同時期台南市上繳中央稅款9146億元，桃園市比台南市多繳6472億元稅款，但是從104年到111年桃園市所分配的統籌分配稅款及一般性補助款，竟然比台南市短少677.57億元，是六都當中最低，相信民進黨團也無法接受。

羅楚東強調，市府期待民進黨團與桃園市政府站在一起，向中央要求修改不公平的制度設計才能讓市民的權益受到根本的保障，對民進黨團選擇以普發現金這種最簡單的口號進行政治操作，「實在令人遺憾。」

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財政局表示，普發現金給民眾，在中央訂有「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，且在國庫有歲計賸餘前提下。至於竹北市則是訂有「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，且市庫有結餘近50億元以因應。

財政局指出，桃園市並無法源依據，更尚有近330億元負債（不含自償性債務），也無歲計賸餘可運用，因此桃園市目前財政狀況確實不宜編列預算普發現金於民眾，其他直轄市也沒有發放現金給民眾，否則將加重負債於後代子孫。（編輯：李錫璋）1120130