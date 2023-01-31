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謝國樑再向新北借將 劉美蘭任基隆教育處長

2023/1/31 18:55（1/31 19:06 更新）
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基隆市長謝國樑（右）31日公布市府教育處長將由原新北市教育局特殊教育科長劉美蘭（左）擔任。劉美蘭說，非常高興和榮幸能回到基隆服務。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月31日
基隆市長謝國樑（右）31日公布市府教育處長將由原新北市教育局特殊教育科長劉美蘭（左）擔任。劉美蘭說，非常高興和榮幸能回到基隆服務。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月31日
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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）基隆市府今天公布教育處長人選，由原新北市府教育局特殊教育科長劉美蘭擔任，這也是繼原新北市府民政局代理主任秘書陳耀川，出任基隆市府工務處長後，基隆市府延攬第2名新北市府團隊。

基隆市長謝國樑今天在市政會議後記者會表示，劉美蘭曾在基隆市政府教育處服務，能邀請劉美蘭回到基隆服務感到非常開心，身為「小愛爸爸」的他，也是特教孩子的家長，邀請劉美蘭擔任教育處長，期盼無論對一般孩子或特教孩子，都能多用心協助。

謝國樑說，劉美蘭在新北市府教育局表現優異，很開心劉美蘭來到基隆服務，他有和新北市長侯友宜通電話，感謝侯友宜忍痛割愛，也感謝新北市政府大力支持，基隆市府工務處長和教育處長，都是新北市府優秀公務員前來基隆擔任首長。

劉美蘭說，非常高興和榮幸能回到基隆市服務，基隆市是個非常有愛的地方，教育談的「拔尖扶弱顧中間」更是最重要，此外，每名孩子在適性揚才部分，教育處也期待能讓家長安心。

劉美蘭表示，基隆市的教育在歷任教育處長等努力下，已奠基非常好的基礎，相信在謝國樑領導下，能再創美好一面，讓孩子和家長，對國際教育城市和希望城市的營造，能有更美好的願景。

劉美蘭向中央社記者說，她曾在基隆市府教育處擔任學務管理科長，民國103年轉任新北市府教育局，期間曾任督學、工程及環境教育科長、特教科長。（編輯：張銘坤）1120131

#劉美蘭
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#基隆市
謝國樑
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