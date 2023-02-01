金門國家公園活化傳建 民宿賣店評鑑出爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門國家公園管理處2022年度民宿賣店評鑑結果1日出爐，經評鑑委員實地走訪、綜合考評，選出8家民宿和2家賣店給予金質獎肯定。圖為榮獲金質獎的民宿「古寧歇心苑」。（金門國家公園管理處提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年2月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）金門國家公園管理處表示，透過傳統建築及軍營活化標租為民宿及賣店方式，保存重要文化資產；2022年度民宿賣店評鑑結果出爐，古寧歇心苑和順天茶樓分獲民宿和賣店金質獎。

金門國家公園管理處今天發布新聞表示，金門地區保存許多閩南建築及戰役史蹟特色文化，金管處自1996年起積極投入修復工作，後續並委由民間進行民宿及特色賣店的經營；並經由評鑑作業，鼓勵業者提升服務品質，活絡在地產業經濟及金門觀光遊憩發展。

金管處說明，2022年度民宿賣店評鑑，共有民宿73棟、各式建築態樣的賣店18棟參與評鑑，評鑑委員1月底完成現場實地走訪、綜合考評，這次參與民宿賣店評鑑的結果全數合格，從中再評選出8家民宿和2家賣店，給予金質獎肯定。

這8家民宿是「忘了飛羽居」、「慢漫民宿夢想館」、「校長的家」、「落番居」、「鳳毛麟趾」、「水調歌頭」、「古寧歇心苑」和「老閩宅」；2家賣店是「順天茶樓」和「太武山文物咖啡坊」。

金管處表示，這次榮獲金質獎肯定的民宿，每家都具有閩南傳統聚落建築特色，其中「忘了飛羽居」是金管處2012年修建完成的古厝，外觀屬一落四櫸頭，由一正屋搭配二廂房二增建而成，更連續7年獲得金質獎殊榮。

此外，金門國家公園管理處說，金質獎賣店也相當具有在地風情，如「順天茶樓」位於金門的歐厝聚落，這家賣店是金門第1棟百年洋樓，鄰近也保存完整的閩南傳統建築群，具有時光記憶和建築特色的賣店。

金管處主任秘書朱慶倫表示，除了透過傳統建築及軍事營區活化標租，作為民宿及賣店的方式，來保存重要文化資產外；金管處同時結合民間資源，發展觀星、賞鳥與在地生態觀察、水上SUP立槳等多項體驗活動，讓旅客感受金門、愛上金門。金門國家公園完整遊憩資訊可到官網（https://www.kmnp.gov.tw/cp.aspx?n=16478）查詢。（編輯：黃世雅）1120201