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與那國町訪姐妹市花蓮市 捐款助918強震災民

2023/2/1 18:02
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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）日本與那國町長糸數健一、議長崎元俊男今天拜會姐妹市花蓮市公所，捐贈日幣60萬元及代轉石垣市的日幣28萬元，希望幫助去年918台東強震花蓮南區受災戶。

花蓮市和與那國町締盟姐妹市40年，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、國境鬆綁，2市陸續恢復參訪活動，與那國町參訪團今天抵達花蓮進行2天參訪行程後北上，預計5日返回日本。

新上任的花蓮市長魏嘉彥今天率團隊熱情迎接與那國町團隊，花蓮市民代表會主席李振瑋、花蓮縣議員魏嘉賢及外交部東部辦事處長胡琪斌也到場。

花蓮市公所安排參訪締盟40週年紀念碑「約定」、貓頭鷹親子公園、太平洋燈會、共融公園及太魯閣國家公園。魏嘉彥說，邀請與那國町中小學再度安排至花蓮畢業旅行，感受台灣人文風貌，也期盼能盡早安排到與那國町的參訪行程。

糸數健一說，與病毒共存的後疫情新時代，希望能利用和花蓮市長期交流的經驗，建立密切合作關係，促進兩地地方振興，他並承諾下次來台灣一定會帶更多町民來造訪。

糸數健一這次拜訪，帶著與那國町及石垣市的愛心捐贈，請花蓮市公所代為捐贈給918台東強震花蓮南區專戶，希望為地震災民盡一份心力。

胡琪斌說，與那國町和花蓮市歷經網路科技、國際情勢的重大變化，友誼卻不曾改變，積極推展國際城市外交，也期盼藉由互動交流，讓國際看見花蓮、看見台灣。（編輯：郭諭儒）1120201

#糸數健一
#花蓮縣
#胡琪斌
糸數健一
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胡琪斌
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