同享少見黑沙灘 高雄旗津與鹿兒島南薩摩市締盟

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日本鹿兒島縣南薩摩市長本坊輝雄（右）1月31日與高雄市旗津區長羅長安（左）在高雄簽訂友好交流都市議定書，盼同樣享有少見「黑沙海灘」資源、舉辦沙雕節的兩地，能在各方面擴大合作。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月1日

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）高雄市政府今天表示，日本鹿兒島縣南薩摩市長本坊輝雄昨天率團訪高雄，與旗津區公所締盟，盼同樣享有少見黑沙灘資源、舉辦沙雕節的2地，能在旅遊、文化、教育擴大合作。

高雄市政府今天透過新聞稿表示，鹿兒島縣南薩摩市觀光交流官員等5人訪團，昨天在本坊輝雄率領下到高雄，上午先前往高雄市政府觀光局拜會、交流市政，中午再到旗津區，由外交部駐日本福岡辦事處視訊線上見證，與旗津區公所舉行議定書簽訂儀式。

雙方簽訂合約後，共同享用旗津特色海鮮大餐，並在旗津區13名里長及公所人員陪同下，遊歷旗津海產街，前往沙灘參訪旗津黑沙玩藝節活動地點。

旗津區長羅長安在會中致詞表示，旗津與南薩摩市在地理環境上有共通特點，都面臨著大海、擁有少見「黑沙海灘」資源，也都舉辦沙雕節系列活動吸引觀光客、促進地方發展。能藉著這次本坊輝雄來訪，締結友好交流都市，感到相當榮幸，也希望未來能有觀光、學校等人員的互訪交流。

本坊輝雄指出，南薩摩市有「海道八景」路線，以波浪起伏的海岸線為中心，能領略南薩摩優美自然風光，觀光資源豐富。沙雕節則是鹿兒島代表性的春季大型活動，不僅吸引海外專家到現場精心雕刻巨大沙雕，每年更吸引逾10萬人前往當地遊玩。

本坊輝雄感謝台灣駐日本福岡辦事處此次協助、促成雙方締盟，相信未來一定能更加深化觀光旅遊、地方文化及學校等各方面交流。（編輯：郭諭儒）1120201