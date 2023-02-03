獨立山至太平雲梯聯絡道完工 串聯嘉縣熱門景點

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嘉義縣長翁章梁（前左3）、民進黨立委陳明文（前左2）3日到獨立山奉天岩視察，並聽取建設處改善竹崎鄉獨立山至梅山鄉太平雲梯2大觀光風景區聯絡道路的簡報。中央社記者蔡智明攝 112年2月3日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）中央補助嘉義縣道162甲線「梅山太平至竹崎紅南坑」改善工程去年底完工，串聯嘉縣熱門景點獨立山與太平雲梯，縣長翁章梁今天實地視察，民眾都說路更安全、好走，有助觀光發展。

翁章梁與立委陳明文今天到獨立山奉天岩視察並聽取建設處改善竹崎鄉獨立山至梅山鄉太平雲梯2大觀光風景區聯絡道路的簡報，並瞭解當地民眾的看法。

當地民眾告訴中央社記者，春節返鄉遊子及登山客都驚覺路變好走，且更安全，如此也方便觀光客到此一遊，民眾可一天從容遊玩獨立山與太平雲梯。

建設處長郭良江簡報表示，「梅山太平至竹崎紅南坑」縣道162甲線前瞻提升道路品質工程，總長4.6公里，由營建署補助約新台幣4000萬元，已於去年12月完工。

郭良江指出，該路段除整平路面達5.6公里外，亦改善危險彎道計2處、增設避車彎計3處及增設道路防護設施計28處，全面提升行車安全性。

翁章梁接受媒體聯訪表示，太平雲梯與獨立山是登山者、觀光客的熱門路線，整頓此路段提高安全性，也讓梅山、竹崎兩地居民連絡更方便。

陳明文說，現在民眾多喜歡到山區遊玩，交通建設就顯得格外重要，路通了人才能進來，經濟才能活絡。（編輯：謝雅竹）1120203

串聯嘉義縣竹崎鄉獨立山至梅山鄉太平雲梯2大觀光風景區的聯絡道路完工，改善危險彎道、整平道路，全面提升行車安全性。中央社記者蔡智明攝 112年2月3日