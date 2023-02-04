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元宵乞龜登場 澎湖發送星光兔小提燈

2023/2/4 13:40（2/4 14:21 更新）
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元宵乞龜系列活動，澎湖各宮廟4日陸續登場，澎湖縣長陳光復（中）在縣府前廣場分送1800個「星光兔」小提燈。中央社 112年2月4日
元宵乞龜系列活動，澎湖各宮廟4日陸續登場，澎湖縣長陳光復（中）在縣府前廣場分送1800個「星光兔」小提燈。中央社 112年2月4日
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（中央社澎湖縣4日電）元宵乞龜系列活動，澎湖各宮廟今天陸續登場，澎湖縣長陳光復與副縣長林皆興則在縣府前廣場分送1800個「星光兔」小提燈，大小民眾排隊索取一空，一起提燈鬧元宵。

明天是農曆正月15日元宵節，澎湖縣政府今天在縣府前廣場發放1800個超萌討喜的「星光兔」小提燈，陳光復與林皆興在民政處長陳韻如陪同下發放，大小民眾排隊索取一空，小朋友臉上都露出開心笑容。

陳光復表示，西乞龜是澎湖元宵最具特色的習俗之一，縣內各宮廟都推出一連3天的各式乞龜與摸彩等活動，縣府也推出元宵節乞龜活動地圖，民眾可沿著地圖一起歡慶鬧元宵。

澎湖全縣200多座大小宮廟，都有傳統乞龜等習俗活動，除了大米包龜外、還有390兩黃金龜、大小肪片龜、蛋糕龜、麵線龜、巧克力龜、金錢龜等各式各樣的龜品，在元宵節中供民眾來乞求，還穿插有燈謎、摸彩等，非常熱鬧。

澎湖生活博物館在元宵節期間，今明2天也辦理「澎博上元乞龜趣」活動，民眾參加「猜謎活動」、「乞龜活動」、「一桿進洞」及「合影打卡」等活動，可獲小海龜彩繪組、肪片龜鑰匙圈或500元禮券等獎品，讓民眾更加認識澎湖常民生活及文化寶藏。（編輯：謝雅竹）1120204

澎湖縣長陳光復（左2）4日在縣府前廣場發放1800個超萌討喜的「星光兔」小提燈，吸引許多民眾排隊領取。中央社 112年2月4日
澎湖縣長陳光復（左2）4日在縣府前廣場發放1800個超萌討喜的「星光兔」小提燈，吸引許多民眾排隊領取。中央社 112年2月4日
澎湖縣政府4日發放1800個超萌討喜的「星光兔」小提燈，吸引大小民眾排隊領取，小提燈瞬間就被索取一空。中央社 112年2月4日
澎湖縣政府4日發放1800個超萌討喜的「星光兔」小提燈，吸引大小民眾排隊領取，小提燈瞬間就被索取一空。中央社 112年2月4日
元宵節將至，澎湖縣政府4日在縣府前廣場發放1800個「星光兔」小提燈，大小民眾排隊領取，一起提燈鬧元宵。中央社 112年2月4日
元宵節將至，澎湖縣政府4日在縣府前廣場發放1800個「星光兔」小提燈，大小民眾排隊領取，一起提燈鬧元宵。中央社 112年2月4日
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