受局部靄影響 澎湖機場一早3航班取消

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

澎湖機場7日一早受局部靄影響，國內航線3個航班取消，機場候補旅客170多人，澎湖縣政府透過民航局要求各航空公司加班，上午近10時機場陸續恢復正常起降。中央社 112年2月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣7日電）澎湖機場一早受局部靄影響，國內航線3個航班取消，機場候補旅客170多人，澎湖縣政府透過民航局要求各航空公司加班。隨後在上午近10時機場已陸續恢復正常起降。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

澎湖機場表示，今早受局部靄影響，雲幕高度只有200呎影響，在安全考量下取消航班起降，計有高雄、台南與台中等3航線班機都宣布取消。候機室內不少登記候補旅客，其中高雄、以及擬先飛台北轉高雄超過100人，台中、台南等也有70多人。

澎湖縣政府第一時間透過民航局要求各航空公司加班因應，以疏運受困旅客返台。澎湖機場表示，上午9時44分陸續恢復正常起降，各航空全力疏運滯留候補旅客。（編輯：孫承武）1120207