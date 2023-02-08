新竹市區就能賞櫻 3處近1200株櫻花陸續綻放

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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹公園、左岸櫻花大道及汀甫圳是新竹市的3處賞櫻勝地，近1200株櫻花正陸續綻放，民眾不妨把握好天氣前往散步、賞櫻，感受櫻花綻放的粉色魅力。

新竹市政府今天提供新聞資料表示，新竹市有3處賞櫻勝地，其中以新竹公園櫻花面積最大、樹齡最高，總數逾800株，以河津櫻、八重櫻及富士櫻等品種為主，近日已盛開達8成。

竹市府表示，民眾至新竹公園賞櫻、逛市集，也可順道走訪新竹市玻璃工藝博物館、新竹市立動物園、孔廟等景點。

竹市府表示，位在新竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，也有一處櫻花大道，以河津櫻、山櫻為主，總長超過100公尺、數量約達300株，現已陸續盛開。

另外，汀甫圳櫻花小徑則位於新竹市東南街239巷內，以富士櫻、墨染櫻、山櫻為主，總計約60株，因品種花期較晚，預計2月底、3月初才進入花季。

竹市府表示，2月櫻花季到來，新竹公園櫻花季將於11日開幕，當天有圓形廣場野餐活動，但因數量有限，僅供報名民眾配合活動使用。

市府表示，櫻花季活動當天上午11時至晚間8時還有市集，包含美味輕食、文創小物、主題遊戲等約40個攤位；中午12時至下午5時30分則有街頭藝人演出，如氣球秀、歌唱、舞蹈表演等。（編輯：方沛清）1120208