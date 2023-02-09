張輝川就任嘉縣環保局長：嚴查北部廢棄物南竄

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉義縣環保局長張輝川今天就任表示，很多非法傾倒在嘉義縣的廢棄物都是從北部運下來，將與環保署、檢調及北部縣市環保局密切合作，以AI智能監測嚴格查緝非法，維護嘉縣好山好水。

嘉義縣政府今天舉行新任環保局長布達、交接典禮，環保署環境督察總隊南區督察大隊長張輝川轉任嘉縣環保局長，新北市、雲林縣、台南市等環保局長與會，屏東、嘉義地檢署也派主任檢察官參加。

縣長翁章梁致詞表示，前任局長張根穆為嘉縣環保局績效創造巔峰，創新處理海廢、回收蚵繩、設置布袋鹽管溝淨化場淨化醃漬菜脯廢液；期待張輝川在既有厚實基礎上邁步前進。

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張輝川說，就任後首要任務就是發展AI智能監測設備，並與環保署、檢調及北部縣市環保局密切合作，阻止北部廢棄物往南部流竄，並輔導轄區內事業體做好資源回收；據他瞭解，北部廢棄物一直大量運往南部傾倒。

嘉義地檢署主任檢察官謝雯璣表示，嘉義地區由檢警調與縣市政府、嘉義林管處成立國土保育犯罪查緝小組，針對非法傾倒廢棄物案件，進行綿密且橫向連繫打擊犯罪，期待張輝川上任後繼續密切合作，有效阻隔棄廢物入侵。（編輯：陳仁華）1120209