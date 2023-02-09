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嘉市府6主管職務調整 團隊跨領域歷練傳承經驗

2023/2/9 16:59（2/9 17:41 更新）
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嘉義市政府6名一級主管職務調整，9日舉行聯合佈達宣誓典禮；市長黃敏惠（右4）與地政處長陳光興（左2）、行政處長蕭令宜（左3）、民政處長林家緯（左）、社會處長黃毅晨（右2）、都發處長許懷群（右）及環保局長李佳禾（右3）合影。中央社記者黃國芳攝 112年2月9日
嘉義市政府6名一級主管職務調整，9日舉行聯合佈達宣誓典禮；市長黃敏惠（右4）與地政處長陳光興（左2）、行政處長蕭令宜（左3）、民政處長林家緯（左）、社會處長黃毅晨（右2）、都發處長許懷群（右）及環保局長李佳禾（右3）合影。中央社記者黃國芳攝 112年2月9日
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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義市政府6名一級主管職務調整，今天舉行聯合佈達宣誓典禮。市長黃敏惠表示，市府團隊力求「適才適所」，在強化主管人員跨域歷練同時，為團隊注入新血，傳承優質經驗。

黃敏惠宣讀新任地政處長陳光興、行政處長蕭令宜、民政處長林家緯、社會處長黃毅晨、都市發展處長許懷群及環保局長李佳禾的佈達令，隨後由蕭令宜及李佳禾代表交接印信及宣讀誓詞。

黃敏惠致詞表示，市府團隊職務調整力求「適才適所」，在強化主管人員跨域歷練同時，為市府團隊注入新血，讓優質經驗傳承。尤其回想市長選舉，市民對市府團隊的高度期待與肯定，心中滿懷感恩，更是戰戰兢兢。

李佳禾表示，嘉義市「十大旗艦計畫」中的「新永續淨零計畫」是國家要達成的環保能源規劃，其中「推動自治條例以達成2050淨零排放」目標，以及環保園區的規劃建設，將是未來施政重點。

黃毅晨指出，嘉義市接下來將朝著市長擘劃的「全齡共享、世代宜居」方向，秉持在基層深耕、貼近民意的心，積極努力。

許懷群說，期待將國際經驗與在地生活串連，挖掘在地獨特空間，帶給市民更加有感的空間品質，以及遊客有感的空間品質，打造更好的嘉義市城市規劃。

黃敏惠還感謝已退休的前地政處長饒嘉博，40餘年的公務生涯都奉獻給嘉義市。同時也感謝轉任參議的劉美鳳、黃緒信2名處長對市政的付出與努力。（編輯：卞金峰）1120209

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張麗善黃敏惠合體 雲嘉攜手提升智慧教育嘉市一級主管調整 環保、社會、民政等首長異動
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