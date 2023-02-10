秋紅谷湖中驚現1.2米外來種福鱷 終成功誘捕

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位於台中市七期的秋紅谷公園湖中，有民眾發現疑似鱷魚行蹤，台中市建設局10日表示，經多次垂釣順利捕獲，發現是身長約120公分的外來魚種「福鱷」。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月10日

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）位於台中市七期的秋紅谷公園湖中，有民眾發現疑似鱷魚行蹤，台中市建設局今天表示，經多次垂釣順利捕獲，發現是外來魚種「福鱷」，呼籲民眾不要隨意放生，以免破壞本土生態。

建設局以文字稿說明，去年12月接獲民眾反映秋紅谷公園湖裡疑似有鱷魚行蹤，立刻召集農業局和野生保育學會人員現場勘查，經討論後，請專家採用垂釣方式誘捕。

建設局指出，去年12月29日進場垂釣捕捉，經2次交戰後熟悉魚種特性，今年1月10日再次垂釣並成功捕獲，發現是身長約120公分的外來種「福鱷」，研判是民眾放生而來，目前由野生保育學會放養於大里一座私人水域照護中。

農業局補充說明，福鱷是「魚」不是「鱷」，又名鱷雀鱔、大雀鱔，台灣命名為錘骨雀鱔，俗稱鱷魚火箭，有一口利齒，是一種很原始的條鰭魚。

農業局表示，福鱷主要分布在墨西哥到美國佛羅里達州的墨西哥灣沿岸河流和河口水域，密蘇里河和俄亥俄河下游，以至尼加拉瓜境內的兩個湖泊。福鱷引進台灣後，除食用，也有許多人當觀賞魚類飼養，雖對人沒有危害，但如在埤塘、水池繁衍恐會危害本土生態。

建設局指出，後續將委託廠商定期清除外來魚種，呼籲民眾不要任意棄養生物，以免破壞生態，依照「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，公園內不得放生，違者將可處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰，請大家共同發揮愛心維護公園生態。（編輯：謝雅竹）1120210