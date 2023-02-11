非法旅館數創新高 北市開罰金額年破2000萬元

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）北市觀傳局表示，民國110與111年，非法旅館業件數連2年創新高，111年開罰金額達新台幣2340萬元。觀傳局提醒民眾，打算於平台刊登房源者，應先確認是否觸法。

台北市觀光傳播局發新聞稿表示，為維護旅客住宿安全，積極查緝違法日租套房，裁處非法旅館業件數110及111年、連2年創新高（110年及111年），111年裁罰金額更高達2340萬元，較110年成長60%。

觀傳局指出，經營非法日租業者，多為國外旅行時曾使用Airbnb等平台訂民宅入住，回國後將自用住家類型建物刊登為平台住宿房源，未認知未經旅館業登記就提供他人短期住宿業務，屬於非法行為，遭查獲罰10萬元。

觀傳局重申，在Airbnb等平台以住家類型提供短期住宿行為，「發展觀光條例」訂有非法經營旅館業的最低罰鍰額，一經查獲至少可處10萬元以上罰金，且法規無減免或不罰空間，民眾若打算於平台刊登房源者，應先確認是否觸法。

而有住宿需求的民眾，訂房前請先至「台灣旅宿網」確認是否為合法旅宿；如遇非法旅宿相關消費爭議，除了提出消費爭議申訴，也應向觀傳局檢舉，避免更多人受害。

此外，針對疫情解封後觀光產業復甦快速、觀光產業缺工問題，觀傳局表示，自111年10月13日起，配合勞動部辦理「觀光暨周邊產業缺工專案協助計畫」，協助專案媒合旅宿業國內人力，並積極向交通部觀光局爭取補助資源，以掌握國際旅客來台旅遊商機。（編輯：方沛清）1120211