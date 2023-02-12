竹縣新樂國小尋根禮讚 畢業生4月爬大霸尖山

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配合國中小健康促進戶外活動計畫，新竹縣尖石鄉新樂國小安排6年級畢業生4月爬大霸尖山（圖），平時則規劃跑步、拔河等活動，無形培養學生護眼、運動的良好習慣。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年2月12日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣12日電）配合國中小健康促進戶外活動計畫，新竹縣尖石鄉新樂國小安排6年級畢業生4月爬大霸尖山，進行畢業禮讚－大霸尋根之旅；為達成爬百岳目標，校方規劃學生平時跑步等體能訓練。

新竹縣政府教育局今天提供新聞稿表示，新竹縣訂定「新竹縣國民中小學健康促進戶外活動（大下課）實施計畫」，以增加學生活動機會，營造健康促進校園的氛圍。

配合戶外活動（大下課）實施計畫，教育局表示，各國小實施每日至少一次20分鐘，國中每日至少一次10分鐘全校下課時間戶外活動，但不可與打掃活動合併實施。

新竹縣教育局長楊郡慈在稿中指出，縣府透過大數據分析看見學子們需要，期勉學校規劃多元活動，讓學生隨時處在健康良好狀態，在重要時刻皆能充分展現實力。

新竹縣教育局體育保健科長張晉嘉告訴中央社記者，這項計畫讓各學校不限時段彈性規劃，例如透過健身操、樂樂棒球、跑步、大隊接力等活動，鼓勵學生多運動。

另外，竹北市東興國小校長曹江南接受中央社記者電訪表示，除了體育課外，會要求老師鼓勵學生下課時到戶外曬太陽、看綠色植物；學校體育組還依各級段學生體能情況，每月一次設計不同難度的闖關活動。

尖石鄉新樂國小校長高文良接受中央社記者電訪指出，規劃6年級畢業生先爬北得拉曼山，4月爬大霸尖山進行畢業禮讚－大霸尋根之旅。為達成爬百岳目標，學生自3年級開始規劃每日目標跑步數千公尺等體能訓練，並在學校附近的山區進行登山練習。

高文良說，除了在畢業前的登山挑戰外，學校也會固定舉辦「新樂盃」大隊接力、拔河比賽，鼓勵學生利用課餘時間自主練習，無形中培養學生護眼、運動的良好習慣。（編輯：戴光育）1120212