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保障代理教師權益 南高即起核全學年聘期

2023/2/14 16:54（2/14 17:36 更新）
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高雄市長陳其邁（中）14日與高市教師團體會談，後續也與台南市政府聯繫，同步宣布全面給予代理教師完整聘期以穩定師資，讓教學延續不中斷，營造優質教育環境。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月14日
高雄市長陳其邁（中）14日與高市教師團體會談，後續也與台南市政府聯繫，同步宣布全面給予代理教師完整聘期以穩定師資，讓教學延續不中斷，營造優質教育環境。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月14日
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（中央社記者林巧璉、張榮祥高雄14日電）為保障代理教師權益和提升留任率，高雄、台南市政府今天宣布，市立高中以下學校、公立幼兒園、特教班，這學期起給予代理教師12個月完整聘期，解決代理教師同工不同酬問題。

高雄市長陳其邁就任後多次與教師團體會談，討論教師權益、聘期。高市府透過新聞稿表示，陳其邁今天與高市教師團體會談，後續並與台南市政府聯繫，同步宣布全面給予代理教師完整聘期以穩定師資，讓教學延續不中斷，營造優質教育環境。

高雄市教育局長謝文斌指出，111學年度前國教署專案補助及高雄兼任行政職務的代理教師，均給予完整聘期。另各校也可視擬任職務及校務實需，專案報教育局核准彈性調整聘期為一整學年。

高雄市教育產業工會理事長李賢能表示，高雄市教師權益邁向一大步，解決代理教師聘期不足問題。依教育局估算，高市每年將增加新台幣1.3億元經費，這也展現市府決心，值得肯定。

另外，台南市政府教育局透過新聞稿表示，南市中小學及幼兒園代理教師聘期及薪資，目前已做到依學校需求核實發給、統一律定代理教師聘期、確保代理教師錄取正式教師後的年資可提敘薪級等保障。由於學校於寒暑假期間仍有課程、營隊、學生輔導以及行政事務等相關校務與活動，也需要代理教師協助辦理。

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依南市府估算，111學年度代理教師聘期統一延長至112年7月31日後，預計將增加7500萬元支出。未來全面實施代理教師發給全年薪政策，初步預估每年需至少再增加1.5億元人事費，為減輕地方負擔，期中央能提供補助，避免地方因人事費增加排擠其他教育預算。

依高、南今天公布這項保障代理教師做法，已聘任在案的代理教師不追溯起聘日，聘期迄日延長至112年7月31日。這學期（111年第2學期）各校辦理代理、代課教師甄選或再聘，聘期始日皆為112年2月1日，並以實際到職日聘任。（編輯：孫承武）1120214

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