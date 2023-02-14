自動駕駛巴士墾丁試運行 2週免費搭乘開放預約

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屏東縣政府將於22日在墾丁國家森林遊樂區進行自動駕駛巴士載客試運行，期望未來透過高科技化運輸工具，完成屏東觀光接駁最後一哩路，也提供為期2週的免費搭乘，14日已開放預約，活動期間每班次僅開放6名乘客搭乘，搭乘民眾仍須購買墾丁國家森林遊樂區入園門票。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月14日

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東縣政府將於22日在墾丁國家森林遊樂區進行自動駕駛巴士載客試運行，期望未來透過高科技化運輸工具，完成屏東觀光接駁最後一哩路，也提供為期2週的免費搭乘，已開放預約。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，向交通部爭取補助經費發展智慧運輸，去年9月啟用「屏東縣智慧運輸中心」，今年2月自駕巴士完成路線可行性評估，22日先於墾丁國家森林遊樂區內試運行，透過試運行成果，縣府將進一步爭取於一般道路試運行，逐步建構屏東智慧化交通運輸工具及服務。

縣府交通旅遊處指出，試運行車輛採郵輪式巴士載客方式，去程由墾丁森林遊樂區售票口至觀海樓，中間停靠遊客中心15分鐘；回程由觀海樓至售票口，中途遊客中心僅提供下車服務。全日來回共6班次，路線全長約1.9公里。

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縣府表示，試運行活動從22日至3月7日，為期2週提供民眾預約免費搭乘，活動期間每班次僅開放6名乘客搭乘，搭乘民眾仍須購買墾丁國家森林遊樂區入園門票。也將持續觀察運行狀況，評估開放搭乘人數。

縣府提及，活動自今天開放預約，可透過「屏東GO好玩」APP開啟預約連結、或洽預約網站服務電話04-27082896分機13。最晚預約時間為搭乘日期前3日下午5時前。（編輯：謝雅竹）1120214