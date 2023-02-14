西洋情人節 竹縣市登記結婚件數明顯增加

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2月14日是西洋情人節，不少新人選在這天登記結婚，新竹縣長楊文科（左2）與妻子甘秀美（左）到竹北市戶政事務所祝福新人永浴愛河、早生貴子。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年2月14日

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（中央社記者魯鋼駿新竹14日電）今天是西洋情人節，也是新人選擇登記的熱門日子。新竹市今天統計有64對新人結婚，為過去平均一天10件的6倍左右。新竹縣竹北市有14對新人結婚，比過去好日子登記的新人還要多。

竹北市戶政事務所主任陳建淳告訴中央社記者，竹北市是新竹縣年齡層最年輕的城市，新人們登記結婚通常會挑選具有特殊意義的日子，如交往週年紀念日或9月9日（天長地久）等，情人節也是熱門選擇。

陳建淳說，今天不但是西洋情人節，也是傳統上「宜婚嫁」的好日子，竹北戶政所截至下午5時止，計有14對新人登記結婚，是以往農民曆好日子平均3至4件登記結婚數的3倍左右。

新竹市政府民政處長嚴翊琦接受中央社記者電訪表示，新竹市東區戶政事務所今天登記結婚共34件、北區18件、香山區12件，總計64件。

嚴翊琦說，根據統計，依過去新竹市每個月結婚登記件數平均來算，一天大約10件左右，今天是西洋情人節特殊節日，因此登記結婚的件數相對較多，經計算約是平時的6倍。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，縣長楊文科今天與妻子甘秀美上午到竹北市戶政事務所，向辦理結婚登記的新人送上巧克力及金鏟子，祝福永浴愛河、早生貴子。

一對今天至竹北市戶政事務所登記結婚的沈先生、沈太太愛情長跑8年，選定情人節完成終身大事，楊文科驚喜現身送上祝福和禮物，讓他們直呼幸運。（編輯：卞金峰）1120214