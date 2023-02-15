嘉義半天岩八重櫻盛開 賞花不需翻山越嶺

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉義縣番路鄉半天岩櫻花園百株八重櫻近日盛開，美不勝收，園主免費開放民眾遊賞，賞花者絡繹不絕，此處離嘉義市很近，參觀的民眾說不用翻山越嶺就能賞花，感覺真好。

番路鄉半天岩櫻花園是私人土地，園主近年開放民眾免費入園參觀，近日上百株八重櫻盛開，不少人在臉書（Facebook）、Line分享美麗的照片，雖然園主公告花期是2月18日至3月5日，但上星期六、日已吸引眾多遊客來賞花。

住嘉義市的林姓民眾今天告訴中央社記者，之前來半天岩只是到廟裡拜拜，不知廟下方山坡有此片櫻花林如此美；從嘉義市文雅里開車過來只需10幾分鐘就到了，一下子從繁華的市區轉變置身花叢中，感覺真好。

林姓民眾說，去年到番路鄉另一處以櫻花出名的彌陀禪寺賞花，路途只能以翻山越嶺形容，僅開車前往的時間就花了一個多小時，而且還大塞車，賞花的興緻都沒了。

嘉義市一名攝影老師特地帶著學員來此教學，學員們說，這片櫻花林只能以美不勝收來形容，怎麼拍都美，最近他們四處拍櫻花，就屬這裡最美。

半天岩櫻花園參觀人潮多，園主為維持清潔在入口處張貼告示表示，私人土地歡迎參觀，但勿丟菸蒂、垃圾，並禁止在此設攤、演唱、演奏，汽機車勿入。（編輯：黃世雅）1120215

嘉義縣番路鄉半天岩櫻花園近日櫻花盛開，美不勝收，吸引不少攝影愛好者前來搶拍。中央社記者蔡智明攝 112年2月15日

嘉義縣番路鄉半天岩櫻花園近日參觀人潮多，園主為維持清潔在入口處張貼告示，私人土地歡迎參觀，但勿丟菸蒂、垃圾，並禁止在此設攤、演唱、演奏，汽機車勿入。中央社記者蔡智明攝 112年2月15日