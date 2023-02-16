新北果菜公司捐助惜食分享網 累計贈480噸食材

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新北市果菜運銷公司總經理江惠貞（左）16日表示，板橋果菜市場商行捐贈蔬果提供「惜食分享網」使用，讓NG蔬果化為老人共餐或課後照顧據點的佳餚，減少食材浪費。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月16日

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市果菜運銷公司總經理江惠貞表示，板橋區果菜市場的商行今天捐蔬果提供「惜食分享網」化為老人共餐或課後照顧據點佳餚。新北市社會局指出，果菜公司累計贈480噸食材。

江惠貞下午透過新聞稿指出，蔬果生產期受到天候影響容易受傷，近月來溫差大，蘿蔔容易出現裂縫，賣相雖不佳，但營養、口感不打折。

江惠貞說，果菜公司板橋區市場許多蔬果批發商今天捐出大量蔬果，提供共餐與照顧據點作為食材，這些批發商平時都是愛心捐贈大戶；另外，每週三是三重區果菜市場捐贈日，即使菜少價貴時，這些老闆仍捨得捐蔬果做公益。

新北市政府社會局社工科長劉文湘表示，理菜志工每週都會到果菜市場整理分箱，按照惜食分享網老人共餐點、多元福利據點、小衛星課後照顧據點的規模大小及需求，分發蔬果供載回食用。

劉文湘說，較偏遠的萬里區、深坑區等地方社區或原住民族聚落，由3輛惜食分享車載運分送，搶救原本可能淪為廚餘或垃圾的蔬果、肉品，能烹煮成為桌上佳餚，供老人或孩童開心享用。

新北市社會局指出，新北市推動「惜食分享網」至今6年，媒合獲贈超過970噸的賣相不佳蔬果及肉品加工廠邊角剩肉，捐贈最大宗來自新北市果菜公司；平均板橋果菜市場1週捐贈1000公斤、三重果菜市場捐900公斤，累計2個市場已捐贈480噸。（編輯：戴光育）1120216