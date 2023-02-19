萬金杜鵑花展 藝術家聯手打造移動花聚落

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（中央社記者王鴻國新北19日電）2023萬金杜鵑花展將在2月25日至3月19日於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園登場，共邀請各領域知名人士及藝術家20人，採在地農用車、漁船創作打造「移動花聚落」。

新北市農業局發布新聞稿表示，新北市萬里、金山是杜鵑花苗主要產區，全台8成杜鵑花來自萬金地區，所培育品系高達300多種，更是全台之冠，今年度杜鵑花展的展場在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園，花展佔地1.5公頃，以「移動花聚落」為主題，將從2月25日到3月19日展出。

農業局表示，這次花展邀請CNFlower西恩創辦人凌宗湧、TVBS文茜世界周報主持人陳文茜等國內各領域知名人士及藝術家20人響應，而農友及漁會也將提供16台在地農用車、2艘漁用船，打造別具特色的杜鵑花車與花船，共同創造國際級杜鵑花展。

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農業局表示，荷蘭國際塗鴉藝術家FLEKS去年參與萬金杜鵑花聚落特展，所繪製插畫打卡點廣獲好評，今年FLEKS也不缺席，將以奔放對比色彩、高端噴繪技巧及互動式塗鴉，創作展場更有趣打卡亮點。此外，西班牙國際塗鴉藝術家ORBITA也將加入作畫，運用擅長媒材在不同介面上創作，打造出萬金杜鵑專屬塗鴉作品。

農業局長李玟指出，今年在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園間瑪鋉溪畔人行步道種植超過4000株杜鵑花，打造長達200公尺花見小路，邀請大家一起來感受萬金杜鵑花跨界創作魅力。（編輯：方沛清）1120219