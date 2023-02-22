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台南農改場紫羅蘭新品種 可望提高栽培意願

2023/2/22 12:20（2/22 13:41 更新）
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行政院農委會台南區農業改良場育成紫羅蘭台南3號、4號兩種新品系，植株約有7至8成可開出市場價格較好的重瓣花，較一般品種的約5成高出許多。中央社記者楊思瑞攝 112年2月22日
行政院農委會台南區農業改良場育成紫羅蘭台南3號、4號兩種新品系，植株約有7至8成可開出市場價格較好的重瓣花，較一般品種的約5成高出許多。中央社記者楊思瑞攝 112年2月22日
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（中央社記者楊思瑞台南22日電）行政院農業委員會台南區農業改良場改良紫羅蘭商業品種，經過約10年研發，育成台南3號、4號兩種新品系，植株約有7至8成可開出市場價格較好的重瓣花，可望提高農民栽培意願。

台南農改場今天舉辦食農教育推廣成果暨111年研究成果發表，展出自走式土壤蒸汽消毒機、建置胡麻規模整合性管理生產模式、推廣釀酒高粱、分析水稻溫室氣體排放模式、育成高重瓣紫羅蘭品種等成果。

台南農改場副場長陳昱初介紹新育成的紫羅蘭品種台南3號、4號表示，紫羅蘭栽培的限制是有花朵有單、重瓣問題，一般商業品種播種後代只有約一半植株會開出比較漂亮、價格較好的重瓣花，單瓣花通常銷路不是很好，影響農民栽培意願。

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陳昱初表示，經過約10年努力育成台南3號、4號兩種新品種，台南3號為深紫色花，4號為深粉色花，最大特性是高重瓣品種，播種後無須選苗，全部種植重瓣率可達70%至80%，植株高平均可達約80公分，花穗長超過25公分，平地栽培適期10月至隔年1月，高冷地為4至8月，定植至開花期約80天。

陳昱初指出，新品種的育成可解決紫羅蘭栽培最大問題，不需要栽培前選苗步驟，減少育苗成本，重瓣率最高可達80%，可望增加農民栽培意願。（編輯：謝雅竹）1120222

#陳昱初
#台南市
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