市務會議請牧師禱告遭議 謝國樑：未強迫員工接受

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（中央社記者沈如峰基隆23日電）篤信基督教的基隆市長謝國樑上任後，在開市務會議時先邀請牧師禱告，遭批「政教合一」。謝國樑回應，只是禱告市政順利，並未強迫不同信仰的市府員工一起禱告。

謝國樑去年底在當選之夜曾跪謝上帝，並哽咽表示，上帝是他最大依靠，但今天基隆市議會召開臨時會時，宗教信仰問題成為討論焦點。

民進黨議員張之豪在臨時會一開始就發言建議說，他已備妥香火、香爐，希望在開會時可以先拜拜，祈求媽祖保佑議事順暢；因據他了解，目前市政會議開始時，謝國樑都會進行宗教儀式，既然基隆已經是政教合一的城市，市政府有宗教儀式，市議會是否要比照辦理。

議長童子瑋表示，張之豪的建議不符合議事規則，人民都有宗教信仰的自由，可表達自己看法，但任何人不應把信仰加諸在其他人身上，張之豪的建議就到此為止。

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謝國樑之後受訪說，他在市政會議上有邀請牧師為市政禱告，但市府各局處首長都很清楚，假如有這個宗教信仰就一起禱告；如果沒有就各自做各自的事，過程中沒有什麼問題，議員有很大的誤解。邀請牧師為市政禱告，這對他推行市政與政策也有幫助，這是正面的事情。

謝國樑說，牧師為政策禱告，界限非常清楚，過去台東縣也有前例，台東也治理得很好，他也很努力要把市政工作做好，希望大家給他祝福。（編輯：李錫璋）1120223