穩定產銷 新化果菜市場大型冷藏庫工程3月底動工
2023/2/27 12:19
（中央社記者楊思瑞台南27日電）新化果菜市場大型冷藏庫工程，將於3月底啟動新建。這項工程設38間冷藏庫、1間冷凍庫，每間庫房均有獨立冷卻設備，未來正式運轉藉由高效能設備穩定產銷，帶動農產經濟效益。
新化果菜市場去年底正式營運，今年春節連假人氣爆棚，市場買氣旺。為加強果菜新鮮度，提升農民銷售量及收益，台南市政府斥資新台幣1.2億元增設1座大型冷藏庫，新建工程已完成發包，預計3月底開工，民國113年4月完工。
台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台灣氣候炎熱，每逢水果盛產期，常有生產過剩情形，為使水果保鮮期更久、銷量更穩定，需要冷藏來加強農特產品新鮮度。
近年農產運銷冷鏈產品需求逐年攀升，市府興建大型冷藏庫，除平時市場正常果菜保鮮外，萬一發生供需失衡時，也能在第一時間釋出冷藏空間，協助農民小批量出貨，延長青果保鮮期、減少青果損壞，並調節產銷，可以創造市府、農產運銷及攤商「三贏」。
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代辦工程的台南市工務局表示，斥資1億2150萬元的「新化果菜市場建置冷藏庫工程」，為地上2層鋼筋混凝土結構物，總樓地板面積2270平方公尺，設有38間冷藏庫、1間冷凍庫，每間庫房均有獨立冷卻設備。
未來新化果菜市場冷藏庫正式運轉後，可就近提供市場農特產冷藏空間，並藉由高效能處理設備來穩定產銷，帶動農產經濟效益及新化周邊產業發展。（編輯：孫承武）1120227
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