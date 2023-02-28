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運河遊船 南市交通要道臨安橋3月下旬改建

2023/2/28 11:00
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（中央社記者張榮祥台南28日電）台南安平、中西區主要幹道的臨安橋，為改善橋體結構安全並打通運河遊船瓶頸，南市府3月下旬完成鋼構便橋工程，後續封閉進行橋體拆除及改建工程，全部工期要660天。

台南市政府向交通部爭取「中西區臨安橋改建工程」獲全額補助，改建經費約新台幣5億元。工務局今天表示，因應尖峰時段龐大車流，臨安橋封閉施工前，舊橋二側各搭建1座臨時通行鋼構便橋作為替代道路，仍維持雙向各3線車道通行，降低因施工導致交通衝擊。

便橋替代道路3月下旬完成，屆時待相關單位確認管線設施遷移完善後，預計4月上旬開放通行，並同步封閉臨安橋進行橋體拆除及改建，工期為660日曆天。施工期間為疏緩交通，工務局、交通局會安排義交全天候路口指揮交通，提醒民眾行駛經便橋放慢車速，以維交通安全。

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工務局今天新聞稿表示，臨安橋位於中華西路（台17線）上，為安平、中西區主要幹道橋梁，民國102年經橋梁檢測評估，帽梁開裂恐有落橋危險，雖經緊急補強仍有安全疑慮；且現況橋梁底過低，影響安平運河遊船通行河程。經中央會同地方會勘，了解改建急迫性與必要性後，獲同意全額補助改建。

依工務局新建工程科資料，臨安橋改建後橋長計畫總長（含引道）約200公尺，寬度32.4公尺，梁底高程至少抬高1.2公尺。改建後同時也打通運河遊船瓶頸路段，使安平舊城區能以水陸運輸連結至河樂廣場，重現安平運河百年風華。（編輯：黃世雅）1120228

#台南中西區
#臨安橋改建
#台南市工務局
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